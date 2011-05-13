Posedanto

Рена Posedanto

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

freedenislanser
Денис 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Помощь в доработке сайта.
Однозначно рекомендую данного заказчика! Проект интересен(в силу своей специфики, новый опыт). Всегда на связи, очень приятное общение. Оплата мгновенная. Получил только положительные эмоции от сотрудничества, с удовольствием буду сотрудничать в будущем. Однозначно рекомендую!)
Спасибо большое Денису за работу. Все сделал отлично, всегда был на связи, сроки не нарушал. Общаться было легко) С удовольствием будем работать дальше.
Ответный отзыв
GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать HTML-верстку интернет-магазина
HTML
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Большое спаибо Евгению за верстку. Несмотря на то, что дизайн сделан новичком и в нем была масса недочетов, он отобразил его именно так, как и задумывалось. Местами дорабатывал сам. Быстро и без проблем вносил любые правки, которые добавлялись в процессе. Общаться приятно, работать легко. С удовольствием закажу еще. С уважением, Рена
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tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
14 лет назад
3D визуализация коттеджного поселка
Спасибо Рена - хорошо поработали. Четкая оплата, грамотно поставленная задача. С Реной хочется работать снова и снова - замечательный заказчик.
Молодец, все отлично. Несмотря на то, что мы сами затянули со сроками, все равно успел. Спасибо и за это. Сам придумал композицию, сделал очень реалистично. Еще раз спасибо.
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neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Подготовка макета визитки к печати
Очень приятно работать. четкие указания и желания. Спасибо!
Спасибо большое Андриане за работу. Сделала точно в указанный срок. Внесла небольшие улучшения в наш макет) С удовольствием буду обращаться
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smxms
Шейко 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов(-3)
$20
10 баллов
14 лет назад
Интернет-магазин под ключ
Один из лучших заказчиков с которыми приходилось работать. Постоянный онлайн, граммотное ТЗ, своевременные ответы и т.д. Вообще все что нужно от хорошего заказчика. Обращайтесь не пожалеете.
Большое спасибо Максиму за работу. Очень инициативный исполнитель. Без проблем вносил изменения, которые не указаны в ТЗ. Консультировал и помогал советами. С удовольствием обращусь еще. С уважением
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