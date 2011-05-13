Большое спаибо Евгению за верстку. Несмотря на то, что дизайн сделан новичком и в нем была масса недочетов, он отобразил его именно так, как и задумывалось. Местами дорабатывал сам. Быстро и без проблем вносил любые правки, которые добавлялись в процессе. Общаться приятно, работать легко. С удовольствием закажу еще. С уважением, Рена