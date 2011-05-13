Задача простая: у нас учится сотрудник на штатного верстальщика. Он еще совсем начинающий. Нужно помочь довести его сайты до ума. Но не просто сделать за него работу, а объяснить как и почему, чтобы он мог ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт на joomla. Проблема с компонентом RS Monials. Не отображаются отзывы ни на сайте, ни в админке.Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Проблемы на странице -2. Первое, это текст стал шире, чем был и залез на картинки справа. После полной загрузки это будет видно. Произошло это после добавления картинок в текст. Вторая проблема с ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Приватный проект для Александра Величенко. Моделлинг и визуализация коттеджного городка. Подробности в личку.3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно переводить книги про мотоциклы, ремонт мотоциклов и другие подобные. Работа не на один раз. Возможно делать из них "читабельную" версию в pdf. Книги будут в сканированном виде или просто в оригинале из ...Переводы19 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн визитки и буклета в фотошопе. Надо сделать его в любой векторной программе, чтобы можно было отдать в печать. Подробности по почте.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Создать сайт-визитку на базе CMS. Дизайн-макет имеется. Тематика мотоциклы. Подробности в ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Необходимо создать интернет-магазин на базе CMS. Дизайн-макет есть. Тематика мотоатрибутика. Подробности в ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
3D модель коттеджного поселка3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Нужно сделать верстку интернет-магазина мотоэкипировки. Макет в psd. Фиксированный. Срок 1 неделя. Предоплата 50%. Вы делаете, я вношу доработки, поправляете. Одобряю и перевожу оставшиеся. Чтобы прицениться, вышлю макет по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад