Сайт компании. Специфика - системы видеонаблюдения

Необходимо изготовить сайт для компании, которая занимается видеонаблюдением и системами контроля доступа. Дизайн простой, но не дешевый. В шапке нужно будет несложную, но симпатичную флешку 960*150(170). Верстка под распространенные разрешения начиная от 1024*768. Желательно перед наполнением предварительно оптимизировать. Без предоплаты.