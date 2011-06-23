Сайт на Ruby on Rails. Кабинет (jQuery, AJAX).

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки131 просмотр
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Задача:

- Сайт около 20 простых страниц с контентом, новостная лента;

- Регистрация, авторизация, кабинет (jQuery, AJAX), копия - [см. приложение], за исключением отправки FlashSMS,WapPUSH;

- Отправка СМС осуществляется через простой API (HTTP запросом на SMS агрегатора);

- Дизайн сайта в духе: [см. приложение]

Инструменты:

- Ruby On Rails 3.0 (По возможности максимально пользоваться магией, модули авторизации и т.д.. Без велосипедов.);

- Миграции только в PostgreSQL (На другую СУБД переносится не будет, можно вставлять фрагменты чисто для pg, тут руки развязаны);

Логотип и цветовая тема имеется.

Указывайте реальные сроки и цену.

Спасибо за внимание.

jQueryAjax
12 лет назад
sirop
Иван 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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