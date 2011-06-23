Сайт на Ruby on Rails. Кабинет (jQuery, AJAX).

Задача: написать точную копию досуи обявлений slando.ru также функционал, поддомены типо auto.slando.ru и moskva.auto.slando.ru плюс нарисовать оригинальные иконки к рубрикам. Сделать красивый и качественный дизайн, места для ракламы язндекс.директ и google adsens. Также нужно написать ...
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Задача:
- Сайт около 20 простых страниц с контентом, новостная лента;
- Регистрация, авторизация, кабинет (jQuery, AJAX), копия - [см. приложение], за исключением отправки FlashSMS,WapPUSH;
- Отправка СМС осуществляется через простой API (HTTP запросом на SMS агрегатора);
- Дизайн сайта в духе: [см. приложение]
Инструменты:
- Ruby On Rails 3.0 (По возможности максимально пользоваться магией, модули авторизации и т.д.. Без велосипедов.);
- Миграции только в PostgreSQL (На другую СУБД переносится не будет, можно вставлять фрагменты чисто для pg, тут руки развязаны);
Логотип и цветовая тема имеется.
Указывайте реальные сроки и цену.
Спасибо за внимание.
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