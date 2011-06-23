Создание простого сайта.

Необходимо создать сайт про бухгалтерские услуги. Сайт должен быть аналогом bk99.ru . Работа должна быть на Joomla или на WP . Доступ к лицензионным шаблонам Joomla rockettheme.com дам при работе, если будет необходимо. Шаблон на ваш выбор. Работа на 3-4 дня. Хостинг и домен с меня.Более подробное ТЗ дам при работе.