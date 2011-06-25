Сделать копию сайта

Задача:

- сделать полную копию сайта

http://findloanlenders.com

Условия:

- язык PHP

- все картинки к сайту грузятся с локальной папки (т.е. с сайта куда мы выложим этот дубликат сайта)

- структура сайта должна 1в1 повторять сайт с примера, это касается текстов, картинок, меню

- особое внимание уделить тому, что при выборе штата на сайте, штат потом сохраняется при переходе на другие пункты меню

Укажите срок исполнения