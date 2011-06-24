Нужен сайт CMS

Краткое техническое задание находится в приложении. Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы. Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ здесь: http://narod.ru/disk/17018025001/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20www.txt.html
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Меня интересует создание сайта типа help-s.ru оцените и если есть еще какоето предложение по этой теме предложите. сайт нужен один посвященный помощи студентам.надо чтоб у всех пользователей были ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт про бухгалтерские услуги. Сайт должен быть аналогом bk99.ru . Работа должна быть на Joomla или на WP . Доступ к лицензионным шаблонам Joomla rockettheme.com дам при работе, если будет необходимо. Шаблон на ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо создать простой мобильный сайт. Рассматриваются предложения с портфолио.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте требуется клон сайта http://gdeetotdom.ru/ Функции поиска, добавления объявлений, возможность выбирать города, сложный фильтр, одним словом все что там имеется. Наполнение не требуется. Жду предложения: стоимость, срок, предполагаемая CMS.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Задача: - Сайт около 20 простых страниц с контентом, новостная лента; - Регистрация, авторизация, кабинет (jQuery, AJAX), копия - [см. приложение], за исключением отправки FlashSMS,WapPUSH; - Отправка СМС осуществляется через простой API (HTTP запросом на ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: написать точную копию досуи обявлений slando.ru также функционал, поддомены типо auto.slando.ru и moskva.auto.slando.ru плюс нарисовать оригинальные иконки к рубрикам. Сделать красивый и качественный дизайн, места для ракламы язндекс.директ и google adsens. Также нужно написать ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Создание сайта на основе приложенного макета. Картинки для врезки будут предоставлены. Фон и общий стиль необходимо разработать самостоятельно. Основные условия: 1.Кроссбраузерность 2. Наличие движка (на ваш выбор... хоть Wordpress) 3. Соблюдение вами же установленных сроков.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать 2 портала. ТЗ: http://zalil.ru/upload/31323116 http://zalil.ru/upload/31323423 Бюджет 20 000 за оба. Оплата по этапам, либо по факту. Стучим в аську: 1194314Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Хай! Хочу создать интернет магазин. Магазин - первый. Опыта не много. Мозги для отсеивания лапши - есть. Очень хотел бы посмотреть на ваши цены/работы/сроки Заранее спасибо Всем! Пишите на мыло : [email protected]Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад