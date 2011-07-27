Сайт под ключ

Сайт- визитка под ключ

Движок- только друпал.

Тематика- контент- разделы- картинки берем от сюда (немцы не против) ***************.html

а также: *********prodact3.htm

Внешний вид главной и функционал - аналог **************.ru

Соответственно 8-10 кнопок с группами продуктов на основе каталога л**егО. Кнопки рисуем.

Предоплата- только по факту готовности диза как мин. главной.

Штраф за задержку оговоренных сроков -10% за сутки задержки.

Только так.

Со сроком реги на лансерах менее года- можно не беспокоить. Также можно не сокращаться лансерам с отрицательными отзывами и любителям писать: обращайтесь- сделаем.