Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок583 просмотра
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Сайт- визитка под ключ

Движок- только друпал.

Тематика- контент- разделы- картинки берем от сюда (немцы не против) ***************.html

а также: *********prodact3.htm

Внешний вид главной и функционал - аналог **************.ru

Соответственно 8-10 кнопок с группами продуктов на основе каталога л**егО. Кнопки рисуем.

Предоплата- только по факту готовности диза как мин. главной.

Штраф за задержку оговоренных сроков -10% за сутки задержки.

Только так.

Со сроком реги на лансерах менее года- можно не беспокоить. Также можно не сокращаться лансерам с отрицательными отзывами и любителям писать: обращайтесь- сделаем.

12 лет назад
SergioPavlo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$360
7 дней
Вячеслав, как всегда на высоте! Очень рад, что у меня есть такой исполнитель, словам которого можно верить 100%
Сотрудничаю с Сергеем регулярно и каждый раз получаю четкое задание, вежливость и своевременную оплату. Спасибо.
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