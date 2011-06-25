Интернет-магазин одежды

Требуется человек (или группа людей), которые имели опыт в создании интернет магазина(ов) ориентированных на запад. В частности необходимо сделать интернет магазин женской одежды на нескольких языках (английский, немецкий и русский). Очень желательно использовать готовый движок, который уже успешно функционирует на западе на нескольких интернет магазинах. Но потребуется доработка его. В частности с привязкой к 1С.

Необходимый функционал:

Каталог товаров многоуровневый с возможностью заказать одежду, выбрав размеры и учитывая остатки в базе.

Лист покупок

Несколько валют

Скидки при определённой сумме заказа

Комментарии и рейтинги товаров

Подключение к западным платёжным системам

Пожалуйста, если у вас нет в портфолио ни одного западного магазина, который вы подняли, не пишите! Рассматриваю только с рабочими западными магазинами в портфолио!!!