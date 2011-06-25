Браузерная игра

Краткое техническое задание находится в приложении. Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы. Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные ...