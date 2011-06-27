Сайт для библиотеки на Битрикс "Стандарт"

Необходима сделать копию сайта, http://native-speaker-translation.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо за пару - другую дней сделать сайт - направление: сайт библиотеки. тип: Визитка, CMS: 1c-Битрикс редакция "Стандарт".
Ничего изощренного не требеутся, но важен качественный дизайн.
Весь доступный контент материал после согласования сроков, стоимости
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