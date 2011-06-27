Торговая рекламная площадка (аналог - янд. маркет)

Нужно создать торговую рекламную площадку, как яндекс маркет.

На самых современных технологиях, с таким же функционалом.

Вобщем нужен крутой проект, который будет глобализироваться на все страны мира.

1. Обращаться только тем, кто готов потянуть его и он будет вознагражден по заслугам.

2. Обязательно нужна от исполнителя отличная репутация: уже успешно завершенные крупные проекты, надежность (доверять разработку непонятно кому, просто "хорошему" человеку этот проект не буду).

Пишите примерные сроки исполнения, стоимость разработки. Подробности - при личном общении.