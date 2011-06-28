Небольшой сайт с анимацией

Знаю, что описание не полное, но интересует прежде всего два вопроса:

1. Реально ли сделать?

2. Сколько это будет стоить?

Надо написать небольшой сайт, страниц 5-6. Главная страница, справа и слева кнопочки, ведут на другие страницы сайта. Фишка в том, что на главной есть эффект примерно как тут http://derbauer.de/