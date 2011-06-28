Сервис временных телефонных номеров

Добрый день,

необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение.

Сервис может использовать для регистрации в различных аккаунтов, например gmail, vkontakte и т.д. Подобные сервисы виртуальных номеров существуют для переадресации звонков (но не для приема смс), см (inumbr, vumber, MyClassAdd, и т.д.).

по запросу вышлю тз

в предложении пишите стоимость разработки.

спасибо