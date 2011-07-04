Доработка шаблона под Joomla 1.6

Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6

Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php

1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком

2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает.

3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок

6. В голосовалке отключить редирект на страницу с итогами. Пусть итоги просто отображаются в модуле.

7. Слайдер с золотыми человечками должен выводить пункты меню второго уровня родительского пункта меню.

+ надо будет заменить иконки с золотыми человечками в слайдере (сейчас просто как html-блок)