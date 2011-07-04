Подредактировать раздел новости на DLE

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок202 просмотра
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Здравствуйте, на сайте работающем на DLE необходимо подредактировать раздел новости + добавить 3 новости, сделать незначителные изменения в меню сайта + добавить схему проезда.

12 лет назад
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CRIK0VA
Елена 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$15
1 день
Александр быстро справился с заданием, сразу видно с DLE знаком не понаслышке, учел все пожелания , а так же внес свои корректировки по сайту.
Все ОК!