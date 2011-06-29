Добавить подменю в сайт на Joomla

Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво добавить JavaScript календарь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/
установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались
Собственно надо сделать это на одном меню - показать как , дальше остальные сделаю сам
Если для решения задачи надо установит еще какието модули - это входит в задачу
Оплата вебмани
задача простая бюджет не большой
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