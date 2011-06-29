Добавить подменю в сайт на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/ 

установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались

Собственно надо сделать это на одном меню - показать как , дальше остальные сделаю сам

Если для решения задачи надо установит еще какието модули - это входит в задачу

Оплата вебмани

задача простая бюджет не большой

Joomla
12 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад