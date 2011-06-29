Добавить подменю в сайт на Joomla

Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/

установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались

Собственно надо сделать это на одном меню - показать как , дальше остальные сделаю сам

Если для решения задачи надо установит еще какието модули - это входит в задачу

Оплата вебмани

задача простая бюджет не большой