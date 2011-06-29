Настроить сайт на drupal

Требуется произвести легкую настройку интернет-магазина на битрикс 10 с нуля. Настроить пункты меню. Сделать категории и подкатегории товаров. Кроме того, нужно будет ответить мне на несколько вопросов. Показать через скайп лучше всего, не текстом. Показать добавление товара, добавление ...