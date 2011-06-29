Настроить сайт на drupal

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок244 просмотра
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Установлен drupal, нужно создать меню, некоторые дополнительные блоки, чуть подправить стили. В общем несложная работа

Drupal
12 лет назад
dmitros3
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад