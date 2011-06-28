CMS - оптимиз. под SEO с установкой на хостинг

$100
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
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Требуется СМS оптимизированный под СЕО с предустановкой на хостинг для 25 сайтов. Установку СMS будет производить исполнитель.

Требования к СМS:

1) возможность легкого добавления страничек;

2) интуитивно понятная админ-панель

3) возможность легкого изменения следующих сео-параметров через админ панель без кропотливого рыскания по html-коду:

- название страницы (title)

- заголовок страницы (под тэгом h1)

- название страницы в URL (форма для изменения урлов, чтобы можно было проставить чпу )

- возможность изменения Мета-тега description и keywords через админ панель

- отдельные пункты для ввода короткого и полного SEO-описания.

4) возможность легкого изменения дизайна путем установки шаблонов.

5) модули управления ссылками.

6) статистика посещений,

7) по возможности инструменты для SEO-анализа сайта!

Для примера можете посмотреть админ панель на сайте storelandru.

12 лет назад
Arlanik
Руслан 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Darkice
Витя 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
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