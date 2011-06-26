Помочь настроить Community Builder

Нужно настроить на сайте с Joomla 1.6 - Community Builder.

Комьюнити уже стоит, и поьзователи могут регаться. Нужны только правки.

Что именно нужно сделать:

а) добавить новые вкладки в профиле, на которых можно будет администратору добавлять или убирать различные ссылки на ресурсы, которые могут быть полезны зарегистрированному пользователю. Для каждого пользователя индивидуально меняются ссылки. И вкладку на которой можно будет выложить какой нибудь файл - любой.

б) связать базу данных пользователей на два сайта, чтобы не пришлось по два раза регистрироваться. То есть на два сайта можно зайти под одним логином. Ну и чтобы этих пользователей было видно из обеих админок.

вроде всё.