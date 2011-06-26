Адаптация дизайна и разработка модулей для DLE 9.3

Что именно: 1. Правильно настроить работу блоков(т.е. отображение блоков на разных страницах) 2. На сайте есть пункт меню "Заявка" , выглядит она как обычная вебформа, в которой надо сделать выпадающий список всех товаров на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро.
Необходимо выполнить следующие работы на DLE 9.3:
1. Адаптировать ("натянуть") HTML-верстку на DLE 9.3;
2. Разработать 10 модулей (как полноценные, так и изменение стандартных модулей);
3. Конвертировать публикации с Joomla на DLE 9.3.
Сам по себе проект и по дизайну и по функционалу очень легкий. Все макеты сайта и подробное ТЗ прикреплены к тендеру. Прошу просмотреть и дать свои цены и сроки разработки.
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