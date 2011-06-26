Адаптация дизайна и разработка модулей для DLE 9.3

Доброе утро.

Необходимо выполнить следующие работы на DLE 9.3:

1. Адаптировать ("натянуть") HTML-верстку на DLE 9.3;

2. Разработать 10 модулей (как полноценные, так и изменение стандартных модулей);

3. Конвертировать публикации с Joomla на DLE 9.3.

Сам по себе проект и по дизайну и по функционалу очень легкий. Все макеты сайта и подробное ТЗ прикреплены к тендеру. Прошу просмотреть и дать свои цены и сроки разработки.