Доделать сайт на Drupal 7

Незаконченная разработка сайта на Drupal 7 - установлены модули и выполнены некоторые настройки, установлена тема.

Необходимо - настроить представления (views) для главной, основных разделов и профилей, установить и настроить модули геолокации (адрес в профиле пользователя должен автоматически превращаться в метку на карте на главной странице), отладить регистрацию с автоматическим присвоением разных ролей (два типа пользователей с разными полями в профиле и разными правами доступа - роли и их права частично настроены).

В приложении - немного устаревший оригинал ТЗ в виде pdf презентации и текстовый файл с текущими задачами по пунктам.

Сервера-пароли-явки вышлю в личку по запросу.

Жду ваших предложений по срокам и бюджету.