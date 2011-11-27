Доделать сайт на Drupal 7

$150
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки203 просмотра
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Незаконченная разработка сайта на Drupal 7 - установлены модули и выполнены некоторые настройки, установлена тема.

Необходимо - настроить представления (views) для главной, основных разделов и профилей, установить и настроить модули геолокации (адрес в профиле пользователя должен автоматически превращаться в метку на карте на главной странице), отладить регистрацию с автоматическим присвоением разных ролей (два типа пользователей с разными полями в профиле и разными правами доступа - роли и их права частично настроены).

В приложении - немного устаревший оригинал ТЗ в виде pdf презентации и текстовый файл с текущими задачами по пунктам.

Сервера-пароли-явки вышлю в личку по запросу.

Жду ваших предложений по срокам и бюджету.

Drupal
12 лет назад
ratstar
Павел 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
eugene_p
Пом 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$150
2 дня
Профессионально, качественно, быстро. Рекомендую!
Всё быстро, четко и лаконично. Заказчик сам специалист в этой области, что является существенным плюсом.
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