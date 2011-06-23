Нужно обновить джумлу

$50
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок232 просмотра
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Нужно обновить джумлу до текущей версии и провести ревизию CMS.

сайт www.sovmed.ru

12 лет назад
dom129
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад