[email protected] Необходимо установить и настроить плагин http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/, а также подключить аналитику гугл и яндекс
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Нужно обновить джумлу до текущей версии и провести ревизию CMS.
сайт www.sovmed.ru
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