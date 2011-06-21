Переделать готовый срипт на пхп под модуль друпала

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки104 просмотра
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Есть скрипт выбора моделей машин. Написан на пхп и использует базу данным mysql.

Нужно переписать этот скрипт под модуль друпала(седьмая версия).

12 лет назад
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Андрей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад