Заполнение страниц каталога

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок279 просмотров
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Необходимо заполнить каталог товаров из pdf файлов (35 шт.)

Вот таким образом:

http://miningtechnics.com/catalog/import/848/886.html

12 лет назад
MeTuC
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$35
2 дня