Заполнение страниц каталога

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить каталог товаров из pdf файлов (35 шт.)
Вот таким образом:
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