Заполнение страниц каталога

Здравствуйте. Есть rss лента на Joomla 1.5, она забирает информацию (фотографию новости и заголовок новости) с одного из разделов Яндекс.Новостей. Проблема в том что иногда подгружаются не все фотографии. Не могу понять почему. Укажите пожалуйста в чем может быть ...