Интернет-магазин на opencart или prestashoр

$150
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок212 просмотров
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Доброго времени суток! Необходимо натянуть верстку на opencart или prestashop или др. системы на ваш выбор. Вертска есть

Оплата на сайте будет осуществляться при помощи карт виза или мастеркард, через шлюз portmone.com.ua. Также надо подключить PayPal.

Без предоплаты,(т.к. меня уже кинули с предоплатой по этому проекту)Я не работаю с людьми без портфолио. Если все будет хорошо сделано, гарантирую работу в дальнейшем.

Важны сроки. ТЗ прикрепил.

OpenCart
12 лет назад
Sapfir
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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