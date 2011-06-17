Программинг WP e-commerce

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доработка e-commerce. Необходимо изменить отображение в каталоге "Цену вариации".

И другие небольшие дополнения в элемент каталога.

Подробности при обсуждении стоимости и сроков доработки.

12 лет назад
ONEwebZakaz
Сергей 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад