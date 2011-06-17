При выходе из Drupal меняется пароль в админку

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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Есть проблема,при выходе из Drupal меняется пароль в админку,или скрипт вредоносный или еще что.

Есть доступ через FTP, кто может помочь пишете,срочно!

Drupal
13 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад