MODx evo + snippet Ditto

Нужно обновить джумлу до текущей версии и провести ревизию CMS. сайт www.sovmed.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Найти ошибку в вызове сниппета Дитто:
[!Ditto?startID=`2` &summarize=`100` &format=`json` &dateFormat=`%d-%m-%Y` &dateSource=`pub_date`!]
Не смотря на то что сорс даты должен был бы браться из паб даты, она упорно берется из даты создания дока сниппетом дитто 2.1
Кто найдет проблему тому отзыв что шарите в модэксе, участие в проекте по созданию календаря и возможна ВМЗ премия.
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