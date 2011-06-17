MODx evo + snippet Ditto

Найти ошибку в вызове сниппета Дитто:

[!Ditto?startID=`2` &summarize=`100` &format=`json` &dateFormat=`%d-%m-%Y` &dateSource=`pub_date`!]

Не смотря на то что сорс даты должен был бы браться из паб даты, она упорно берется из даты создания дока сниппетом дитто 2.1

Кто найдет проблему тому отзыв что шарите в модэксе, участие в проекте по созданию календаря и возможна ВМЗ премия.