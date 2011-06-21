Сайт-визитка на Joomla

$150
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 1 psd макет, типовой для всех страниц сайта.

Есть ТЗ.

Нужно сверстать, зашаблонить и привязать к Джумле 1.5 (настройка страниц)

Всё стандартно.

Работу проделать на вашем хосте, показать результат. После этого я провожу оплату, и вы переносите результат на нужный хостинг (хостинг timeweb.ru), чтобы там все работало также как хорошо, как на вашем.

Сроки - 5 дней на всё.

В приложении ТЗ и джипег макета.

Предлагайте!)

Joomla
13 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Все прошло отлично! Юрий сделал работу довольно быстро, как и обещал. Были небольшие шороховатости, но все пофиксилось оперативно. Я доволен исполнителем. Могу порекомендовать его работу по визиткам на Джумле :) Спасибо.
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