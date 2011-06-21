Сайт-визитка на Joomla

Есть 1 psd макет, типовой для всех страниц сайта.

Есть ТЗ.

Нужно сверстать, зашаблонить и привязать к Джумле 1.5 (настройка страниц)

Всё стандартно.

Работу проделать на вашем хосте, показать результат. После этого я провожу оплату, и вы переносите результат на нужный хостинг (хостинг timeweb.ru), чтобы там все работало также как хорошо, как на вашем.

Сроки - 5 дней на всё.

В приложении ТЗ и джипег макета.

Предлагайте!)