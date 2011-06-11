Восстановить доступ к админке сайта

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок245 просмотров
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Добрый день.

Был утерян пароль администратора к админке сайта созданного год назад (сайт наш, домен, хостинг, доступ на ФТП и к прочим настройкам предоставляю)

Необходимо восстановить пароль администратора к админке сайта.

Сайт построен на системе БКcms 3.0 RC1

Восстановить доступ нужно без потери контента.

13 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
gra4ewmisha
Михаил 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Сделал заказ быстро и качественно. Рекомендую.
Работал с этим великолепным заказчиком. Оплатил больше, чем я просил, а это говорит о многом! Удачи вам!