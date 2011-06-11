Восстановить доступ к админке сайта

В общем, есть шаблон - http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=crystalline Есть архив со всеми файлами, плагинами и необходимыми файлами (скачан на просторах интернета, но рабочий). Нужен человек с опытом работы с данным фреймвоком, чтобы его настроить для корректного отображения контента. Проще говоря, ...