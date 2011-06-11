Восстановить доступ к админке сайта

В общем, есть шаблон - http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=crystalline Есть архив со всеми файлами, плагинами и необходимыми файлами (скачан на просторах интернета, но рабочий). Нужен человек с опытом работы с данным фреймвоком, чтобы его настроить для корректного отображения контента. Проще говоря, ...
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Добрый день.
Был утерян пароль администратора к админке сайта созданного год назад (сайт наш, домен, хостинг, доступ на ФТП и к прочим настройкам предоставляю)
Необходимо восстановить пароль администратора к админке сайта.
Сайт построен на системе БКcms 3.0 RC1
Восстановить доступ нужно без потери контента.
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