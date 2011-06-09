Требуется подкорректировать CSS

$5
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок164 просмотра
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Вот пациент http://stroimgood.com . Как видно, по высоте он не "резиновый" требуется подкорректировать css чтобы сайт приобрел человеческий вид.

CSS
13 лет назад
kirillpetko
Кирилл 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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