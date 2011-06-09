Нужно настроить тему joomla и virtuemart

Есть сайт: http://book.kompasgid.ru/

Необходимо сделать:

1) Чтобы в icetabs описание продукта (был не полный текст, а выддержка с кнопкой "подробнее")

2) При оформлении заказа в virtuemart, письмо о заказе не приходит к заказчику, это нужно исправить

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