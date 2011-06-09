Нужно настроить тему joomla и virtuemart

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки135 просмотров
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Есть сайт: http://book.kompasgid.ru/

Необходимо сделать:

1) Чтобы в icetabs описание продукта (был не полный текст, а выддержка с кнопкой "подробнее")

2) При оформлении заказа в virtuemart, письмо о заказе не приходит к заказчику, это нужно исправить

Жду Ваших предложений и стоимости работ

JoomlaVirtuemart
13 лет назад
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
13 лет назад
$25
1 день
Справился очень быстро, сделал все качественно. Тех задание понял наляту, и быстро внес все правки. Рекомендую всем.
Хороший заказчик, предоставил нужные доступы, обьяснил задачу. С оплатой проблем нет. Рекомендую!
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