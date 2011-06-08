Нужно реструктуризовать сайт на Джумле

Нужен специалист/ты по Джумле. Нужны люди, которые очень плотно с джумлой работают и специализируются на ней, знают все нюансы. Версия Джумлы 1.0.15

Задача: переструктурировать информацию на сайте http://www.kaysen.net следующим образом. Вся информация будет делиться на 3 направления.

1. Общедоступная - любой человек, зашедший на сайт может почитать тексты, послушать аудио и посмотреть видео.

2. Для зарегистрированных. Человек, который авторизовался на сайте имеет доступ к этим материалам

3. Персональный доступ. назначается конкретным зарегистрированным участникам к конкретным материалам - разделам.

+ по ходу понадобятся другие доделки.

Работа позадачная, оплата тоже..

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