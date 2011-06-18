Задачи специалисту по Host CMS

Требуется создать сайт на CMS Битрикс. ТЗ как такового нет, есть макеты PSD и пожелания к ним. Нужно, чтобы фильтр по продуктам работал с тегами, и еще потребуется модуль, с помощью которого можно будет создавать отдельные ...
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Требуется специалист знающий Host CMS
Необходимо поправить кое-что в шаблоне и в функционале интернет-магазина. Работы не много.
Подробности в личке.
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