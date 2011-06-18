Задачи специалисту по Host CMS

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка129 просмотров
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Требуется специалист знающий Host CMS

Необходимо поправить кое-что в шаблоне и в функционале интернет-магазина. Работы не много.

Подробности в личке.

13 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Seaven
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$10
2 дня
Юрий отличный специалист! Мы прекрасно поработали. Очень приятен в общении и мастер своего дела! Рекомендую всем! Спасибо!
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