Каталог на CMS Битрикс

Требуется создать сайт на CMS Битрикс. ТЗ как такового нет, есть макеты PSD и пожелания к ним.

Нужно, чтобы фильтр по продуктам работал с тегами, и еще потребуется модуль, с помощью которого можно будет создавать отдельные каталоги в личном кабинете путем добавления продуктов из основного каталога.

Бюджет 7500.

Оплата по факту.

Макеты можно глянуть здесь: http://zalil.ru/upload/31213541

По всем вопросам в аську: 1194314