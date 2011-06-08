Доделать 2 сайта + постоянная работа в команде

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки193 просмотра
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В связи с тем, что у программиста нет возможности доделать 2 сайта, требуется специалист, который приведет в порядок то, что есть и сможет работать на постоянной основе.

ТЗ:

Сайт №1.

http://www.neman-ukr.com.ua/

1. Доделать моргалку в верхней части страницы (при нажатии на маленькую картинку, она увеличивается справа, при нажатии на ссылку переход в карточку товара).

2. Новости. модуль готов, выводятся коряво. Постоянно выпадают то влево, то вниз. Подложку (фон) под новостями надо сделать растягивающейся.

3. Протестировать и, если надо, доработать поиск.

4. Написать и подвесить на сайт модуль товаров (довольно много модификаций на выбор будет), диз страницы с товарами (Дизайн сайта интернт-магазина мебели Неман-Украина (страница товара): http://www.annakms.com.ua/portfolio_web_dizain

5. Сделать корзину.

6. Подвесить обратную связь в разделе "Контакты"

7. Возможно по ходу еще что-то найдется. Доп работы, которые могут появиться по ходу (согласуем цены сроки отдельно)

8. Постоянная тех. поддержка сайта.

Сайт №2.

http://www.teopolis.com.ua/ (Фактически его только начали делать, поэтому если проще будет с нуля на другом привычном движке - можно и так)

1. Убрать "популярные товары", и настроить под них верхний блок с фото (подробности потом).

2. Модуль новостей

3. Полностью магазин (3 уровня категорий и товары) со всеми вытекающими последствиями.

4. Поиск.

5. Обратная связь.

6. Доп работы, которые могут появиться по ходу (согласуем цены сроки отдельно)

7. Постоянная тех поддержка сайта.

Дополнительно: постоянная работа по верстке и тех. работе с сайтами.

Интересуют минимальные цены, портфолио, отзывы, сроки наличие времени для постоянного сотрудничества. Поскольку человек нужен на постоянку, то без всего этого - не тратьте свое время.

Предпочтительно человек из Киева или Украины, но не принципиально.

13 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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