Доделать 2 сайта + постоянная работа в команде

Необходимо человек хорошо разбирающийся в МОДХ, для проведения текущих работ - добавление новых функций - доработка старых - и т.д. Оплата по договоренности. Хорошее знание МОДХ обязательно сайт www_pereplanirovkamos.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем, что у программиста нет возможности доделать 2 сайта, требуется специалист, который приведет в порядок то, что есть и сможет работать на постоянной основе.
ТЗ:
Сайт №1.
1. Доделать моргалку в верхней части страницы (при нажатии на маленькую картинку, она увеличивается справа, при нажатии на ссылку переход в карточку товара).
2. Новости. модуль готов, выводятся коряво. Постоянно выпадают то влево, то вниз. Подложку (фон) под новостями надо сделать растягивающейся.
3. Протестировать и, если надо, доработать поиск.
4. Написать и подвесить на сайт модуль товаров (довольно много модификаций на выбор будет), диз страницы с товарами (Дизайн сайта интернт-магазина мебели Неман-Украина (страница товара): http://www.annakms.com.ua/portfolio_web_dizain
5. Сделать корзину.
6. Подвесить обратную связь в разделе "Контакты"
7. Возможно по ходу еще что-то найдется. Доп работы, которые могут появиться по ходу (согласуем цены сроки отдельно)
8. Постоянная тех. поддержка сайта.
Сайт №2.
http://www.teopolis.com.ua/ (Фактически его только начали делать, поэтому если проще будет с нуля на другом привычном движке - можно и так)
1. Убрать "популярные товары", и настроить под них верхний блок с фото (подробности потом).
2. Модуль новостей
3. Полностью магазин (3 уровня категорий и товары) со всеми вытекающими последствиями.
4. Поиск.
5. Обратная связь.
6. Доп работы, которые могут появиться по ходу (согласуем цены сроки отдельно)
7. Постоянная тех поддержка сайта.
Дополнительно: постоянная работа по верстке и тех. работе с сайтами.
Интересуют минимальные цены, портфолио, отзывы, сроки наличие времени для постоянного сотрудничества. Поскольку человек нужен на постоянку, то без всего этого - не тратьте свое время.
Предпочтительно человек из Киева или Украины, но не принципиально.
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