Перенести сайт на drupal

$50
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки335 просмотров
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Необходимо сайт работающий сейчас без cms полностью перенести cms drupal.

Drupal
13 лет назад
seaexpo
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex2
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо за отличную работу!
Четко поставленные задания. Оплату произвёл своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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