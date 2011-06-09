Создание блога на WORDPRESS

В связи с тем, что у программиста нет возможности доделать 2 сайта, требуется специалист, который приведет в порядок то, что есть и сможет работать на постоянной основе. ТЗ: Сайт №1. http://www.neman-ukr.com.ua/ 1. Доделать моргалку в верхней ...