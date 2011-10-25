Доработка интернет-магазина подарков

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок292 просмотра
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Для доработки интернет-магазина подарков требуется программист, знающий СMS

1. отформатировать главную страницу..сейчас сайт немного смещен вправо.

2. добавить на главную страницу кнопку он-лайн регистрации подарка

3. добавить листочки на деревьях на верхней шапке сайта

4. добавить алгоритм покупки и активации подарка (как вариант разместить рисунок- инструкцию)

5. для каждого подарка реализовать отправить другу ссылку,распечатать и разместить в социальных сетях+ переход с сайта на группу в контакте. однокл и фейсбу

6. раздел спецпредложения сделать в виде меняющихся картинок на сайте по центру.

7. добавить календарь с праздниками, список праздников

8. добавить механизм корзины

9. добавить возможность прослушивая музыки на сайте

10.дизайн - шрифты и оформление сайта в целом сделать болеее веселым.

Адрес сайта скину в личном сообщении.

12 лет назад
lana2007
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$150
7 дней
Алексей, выполнял проект по доработке интернет-магазина. В процессе работы предложил новые решения по улучшению сайта и внедрил их. Продолжаю работать с ним уже по продвижению сайта. Рекомендую его. Ответственный специалист, который не подведет.
Рекомендую. Марина ответственный и пунктуальный заказчик, грамотно ставит задания, оплата всегда вовремя!
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