Доработка интернет-магазина подарков

Необходимо сайт работающий сейчас без cms полностью перенести cms drupal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для доработки интернет-магазина подарков требуется программист, знающий СMS
1. отформатировать главную страницу..сейчас сайт немного смещен вправо.
2. добавить на главную страницу кнопку он-лайн регистрации подарка
3. добавить листочки на деревьях на верхней шапке сайта
4. добавить алгоритм покупки и активации подарка (как вариант разместить рисунок- инструкцию)
5. для каждого подарка реализовать отправить другу ссылку,распечатать и разместить в социальных сетях+ переход с сайта на группу в контакте. однокл и фейсбу
6. раздел спецпредложения сделать в виде меняющихся картинок на сайте по центру.
7. добавить календарь с праздниками, список праздников
8. добавить механизм корзины
9. добавить возможность прослушивая музыки на сайте
10.дизайн - шрифты и оформление сайта в целом сделать болеее веселым.
Адрес сайта скину в личном сообщении.
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