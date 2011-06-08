Каталог на Bitrix

Для доработки интернет-магазина подарков требуется программист, знающий СMS 1. отформатировать главную страницу..сейчас сайт немного смещен вправо. 2. добавить на главную страницу кнопку он-лайн регистрации подарка 3. добавить листочки на деревьях на верхней шапке сайта 4. добавить алгоритм покупки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать на сайте каталог товаров(не интернет-магазин. без возможности заказа).
Подробное ТЗ в приложенном архиве.
Задача расписана довольно подробно, по этому прошу сразу обозначать цену и сроки.
Все возникшие вопросы и предложения по реализации пишите в ответах к проекту.
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