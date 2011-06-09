1C Bitrix (Битрикс): интернет магазин

Для доработки интернет-магазина подарков требуется программист, знающий СMS 1. отформатировать главную страницу..сейчас сайт немного смещен вправо. 2. добавить на главную страницу кнопку он-лайн регистрации подарка 3. добавить листочки на деревьях на верхней шапке сайта 4. добавить алгоритм покупки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен специалист для внесение изменений в компонент интернет магазина 1C Bitrix, редакция Бизнес .NET Forge.
Суть:
back-end
Нужно реализовать дополнительные права (роли) пользователей, позволяющие добавлять/редактировать только свои товары, без ограничения на использование всего функционала компонента интернет магазина (способ доставки, оплаты, структура каталога и т.п.).
Front-end
Сделать возможность выводить на странице только товары, добавленные конкретным пользователем (пример www.site.ru/shop/user_name/), а также сопутствующую информацию - условия доставки, оплаты и т.п.
Жду предложения по срокам, цене. Комментарии по способу реализации приветствуются, т.к. есть свое видение основ возможной реализации. Заявки скрыты, можно писать здесь, можно в ПМ.
Спасибо
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