1C Bitrix (Битрикс): интернет магазин

Добрый день!

Нужен специалист для внесение изменений в компонент интернет магазина 1C Bitrix, редакция Бизнес .NET Forge.

Суть:

back-end

Нужно реализовать дополнительные права (роли) пользователей, позволяющие добавлять/редактировать только свои товары, без ограничения на использование всего функционала компонента интернет магазина (способ доставки, оплаты, структура каталога и т.п.).

Front-end

Сделать возможность выводить на странице только товары, добавленные конкретным пользователем (пример www.site.ru/shop/user_name/), а также сопутствующую информацию - условия доставки, оплаты и т.п.

Жду предложения по срокам, цене. Комментарии по способу реализации приветствуются, т.к. есть свое видение основ возможной реализации. Заявки скрыты, можно писать здесь, можно в ПМ.

Спасибо