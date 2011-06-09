Натянуть дизайн на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок207 просмотров
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Есть готовый сайт, нужно натянуть на него движок с определёнными функциями. Есть готовое ТЗ.

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13 лет назад
Usan
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад