Настройка шаблона с Gantry Framework на WordPress

В общем, есть шаблон - http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=crystalline

Есть архив со всеми файлами, плагинами и необходимыми файлами (скачан на просторах интернета, но рабочий).

Нужен человек с опытом работы с данным фреймвоком, чтобы его настроить для корректного отображения контента.

Проще говоря, есть шаблон и фреймворк, нуюно сделать чтоб сайт выглядел как по ссылке, а после этого он уже будет менять и контент и дизайн, но это - другой разговор.

Оплата яндекс.деньгами до 2000 рублей.

Срок - к понедельнику. Общение через почту, личку на веблансе или gtalk.

Предпочтение тем, кто уже имел дело с гантли.