Настройка шаблона с Gantry Framework на WordPress

$100
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки131 просмотр
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В общем, есть шаблон - http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=crystalline

Есть архив со всеми файлами, плагинами и необходимыми файлами (скачан на просторах интернета, но рабочий).

Нужен человек с опытом работы с данным фреймвоком, чтобы его настроить для корректного отображения контента.

Проще говоря, есть шаблон и фреймворк, нуюно сделать чтоб сайт выглядел как по ссылке, а после этого он уже будет менять и контент и дизайн, но это - другой разговор.

Оплата яндекс.деньгами до 2000 рублей.

Срок - к понедельнику. Общение через почту, личку на веблансе или gtalk.

Предпочтение тем, кто уже имел дело с гантли.

WordPress
13 лет назад
StDionis
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$90
1 день
Очень доволен работой. Человек адекватный и знающий своё дело. Выручил в срочном проекте, даже не смотря на то, что была середина ночи. Рекомендую как хорошего исполнителя и сотрудника, собираюсь продолжить совместную работу.