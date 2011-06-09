Помощь по Joomla: перенос и настройка сайта

Необходимо тянуть новости с десятка сайтов, нужно настроить грабинг Вариант - грабинг через Yahoo Pipes
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файлы и дамп базы старого сайта на Joomla (предположительно, версии 1.0.12).
Нужно помочь в переносе и настройке этого сайта на моем хостинге.
Оплата почасовая - 10 wmz/час.
В перспективе - долгосрочное сотрудничество по Joomla.
Только для опытных пользователей с отзывами.
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