Помощь по Joomla: перенос и настройка сайта

$10
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок175 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть файлы и дамп базы старого сайта на Joomla (предположительно, версии 1.0.12).

Нужно помочь в переносе и настройке этого сайта на моем хостинге.

Оплата почасовая - 10 wmz/час.

В перспективе - долгосрочное сотрудничество по Joomla.

Только для опытных пользователей с отзывами.

Joomla
13 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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