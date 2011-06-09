Нужно сделать шаблон для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок156 просмотров
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Почти копия сайта: картинка в файле

Но есть некоторые пожелания (они продублированы на прикрепленом файле)

1. Добавить подложку

2. Сделать возможным легкой смены картинки под top menu, даже лучше раздельная установка картинки для разных страничек

3. Возможность в случае особой необходимости поменять логотип, подложку, инфо линию

4. Сделать два цветовых варианта:

- белый фон, темный текст как на картинке в файле

- серый фон, белый и желтый текст, как www.komandor-kirovsk.ru/k...

все логотипы и картинки вышлю при необходимости...

Joomla
13 лет назад
komandor56
Кирилл 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад