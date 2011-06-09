Нужно сделать шаблон для Joomla

Вот пациент http://stroimgood.com . Как видно, по высоте он не "резиновый" требуется подкорректировать css чтобы сайт приобрел человеческий вид.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Почти копия сайта: картинка в файле
Но есть некоторые пожелания (они продублированы на прикрепленом файле)
1. Добавить подложку
2. Сделать возможным легкой смены картинки под top menu, даже лучше раздельная установка картинки для разных страничек
3. Возможность в случае особой необходимости поменять логотип, подложку, инфо линию
4. Сделать два цветовых варианта:
- белый фон, темный текст как на картинке в файле
- серый фон, белый и желтый текст, как www.komandor-kirovsk.ru/k...
все логотипы и картинки вышлю при необходимости...
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