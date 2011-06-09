Настройка NewsGrabber

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок94 просмотра
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Необходимо тянуть новости с десятка сайтов, нужно настроить грабинг

Вариант - грабинг через Yahoo Pipes

13 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад