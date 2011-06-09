Вывод результатов стандартного поиска Joomla

Доработка модуля. сайт на базе Joomla + k2

1. Нужно доработать mod_search таким образом, что бы результаты поиска выдавались в том же виде, как и в к2 (название материала, изображение, текст описания, кнопка подробней). При изменении вида отображения материалов в к2 результат поиска тоже должен меняться в соответствии с настройками к2.

2. Результат поиска должен выводиться на странице (разделе меню) таким образом, что бы во всех модулях, плагинах, компонентах в настройках "Назначение меню Меню: | *Все *Нет * Выбрать из списка | Выбор меню " можно было выбрать отображать или нет тот или иной модуль НА СТРАНИЦЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

2.1 Добавить в окошке настроек "Назначение меню Меню: | *Все *Нет * Выбрать из списка | Выбор меню " пункт *ВСЕ КРОМЕ. выбрать из списка* для всех модулей, плагинов, компонетов.

3. На странице результатов поиска убрать лишнее "Все слова Любое слово Точное совпадение Сортировк"

ps

в дальнейшем то же самое нужно будет сделать для JA K2 Filter_j15

Так же рассматриваем возможность создания робота для отправки e-mail/sms клиентам при истечении сроков публикации материалов

Но пока нужент только стандартный поиск.

Указывайте свою цену и сроки.