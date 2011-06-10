Дополнить сайт на Joomlа

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок168 просмотров
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Есть сайт, который работает на cms Joomla 1.5 (тематика -медицина) нужно чтобы посетители заходящие в раздел ВОПРОСЫ...задавали свой вопрос через некую форму...далее это письмо должно отсылаться на почтовый ящик Определенного врача ( всего 4 разных врача) и уже потом через админку чтобы была возможно размещать ответы на сайте.

Какие есть варианты пути решений поставленной задачи ?

13 лет назад
Usan
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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