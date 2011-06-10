Поправку сделать, сайт на Bitrix

Необходимо довести магазин до финиша, как по дизайну так и по программной части. Вот то,что нужноизменить. По Дизайну. 1. Выдилить в меню местонахождение, на пример выдилить текст жирным и белым текстом тот раздел, в котором сейчас находишся - ...