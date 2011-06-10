Сайт на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок256 просмотров
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Ищем специалиста по Drupal для постоянного сотрудничества.

Есть дизайн новостного сайта.

Нужно поставить на Drupal.

Прошу указать диапазон цен, а также обязательно ссылка на портфолио.

Если Вы постоянно заняты и у Вас не хватает времени, лучше не тратьте время на наши проекты, займитесь другими проектами.

Оплата после приемки проекта на Вашем хостинге.

Drupal
13 лет назад
kirpress
53 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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